Gold (Spot) 3.025,23 3.021,39 +0,1% 3,84 +14,8%

Silber (Spot) 31,27 31,27 0% 0,00 +9,2%

Platin (Spot) 907,18 908,8 -0,2% -1,62 +3,1%

Dollar-Schwäche, sinkende Zinsen und Konjunkturpessimismus stützten das Gold. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

USA / RUSSLAND / UKRAINE - Exporte

Die USA haben angekündigt, Russland dabei zu helfen, seine Agrarexporte zu steigern und den Zugang des Landes zu Zahlungssystemen wiederherzustellen, nachdem der Kreml eine Lockerung der westlichen Sanktionen in Gegenzug für einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer gefordert hatte. Russland will den Waffenstillstand am Schwarzen Meer nur einhalten, wenn ein Teil der Bankensanktionen aufgehoben wird, an denen die europäischen Staaten festhalten wollen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyj sagte, er sei gegen eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland als Teil eines Abkommens. Moskau fordert, dass große russische Banken, die am Handel mit Lebensmitteln und Düngemitteln beteiligt sind, wieder an das Zahlungsnetzwerk SWIFT angeschlossen werden.

EZB- GELDPOLITIK

Die EZB könnte ihre Zinsen bei den kommenden Sitzungen senken, aber laut dem französischen Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau mit einem langsameren Tempo als bisher. "Der Lockerungszyklus ist weder abgeschlossen noch automatisch", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er sehe Spielraum für weitere Lockerung. "Das Tempo und das Ausmaß bleiben jedoch offen."

JAPAN - Geldpolitik

Die Bank of Japan könnte eine Straffung der Geldpolitik in Erwägung ziehen, wenn ein Anstieg der Lebensmittelpreise zu einer breiteren und stärkeren Inflation führt, sagte der Gouverneur der Zentralbank. Der Immobilienkonzern Aroundtown hat noch nicht über eine mögliche Wiederaufnahme der Dividende für 2024 entschieden, obwohl er wie geplant den operativen Gewinn FFO I am oberen Ende der Zielspanne erreicht hat.

AROUNDTOWN

Nachfolgend die Zahlen für 2024 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Gj24 ggVj Zahl Gj23

Umsatz 1.542 -3,8% 1.544 -3,7% 10 1.603

EBITDA bereinigt 1.014 +1% 978 -2% 7 1.003

Ergebnis nach Steuern/Dritten 53 -- -243 -- 10 -1.988

Ergebnis je Aktie 0,05 -- -0,21 -- 9 -1,82

FFO I 315,5 -5% 309,5 -7% 8 332,0

FFO I je Aktie 0,29 -3% 0,28 -7% 9 0,30

Aroundtown hat noch nicht über eine mögliche Wiederaufnahme der Dividende für 2024 entschieden, obwohl er wie geplant den operativen Gewinn (FFO I) am oberen Ende der Zielspanne erreicht hat. "Obwohl Aroundtown seine Bilanz gestärkt hat, was signifikant die Kennziffern für das Kreditrating verbessert hat, sind weitere Verbesserungen für die Stabilisierung des Kreditratings erforderlich", so das Unternehmen. Im laufenden Jahr soll der FFO I in der Spanne 280 bis 310 Millionen Euro landen.

