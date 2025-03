Jong-hee Han, Chef der Unterhaltungssparte von Samsung, ist am Dienstag an einem Herzinfarkt gestorben. Ein unmittelbarer Nachfolger für Han wurde nicht genannt. Sein Tod erschüttert den südkoreanischen Technologieriesen inmitten seiner Talfahrt in der Geschäftsentwicklung, die vom Management als Krise bezeichnet wurde.

March 25, 2025