Nvidia vertieft ihre Partnerschaften mit Unternehmen aus Taiwan. Der US-Chipkonzern arbeitet unter anderem mit dem Apple-Zulieferer Foxconn zusammen, um in Kooperation mit der taiwanischen Regierung eine KI-Supercomputerfabrik zu bauen. Am Sonntag kündigte Nvidia Pläne zum Bau dieses Supercomputers an, der taiwanische Forscher und Unternehmen unterstützen soll. Auch die Forscher des Chipkonzerns TSMC wollen das System nutzen.

hat die Genehmigung der US-Bundesbehörden für die 10 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Breitbandanbieters Frontier Communications erhalten. Zuvor hatte der US-Telekommunikationskonzern zugesagt, Internet-Investments aufzustocken und sich der Forderung der Trump-Regierung zu beugen, seine Diversitätspolitik (DEI) einzuschränken.

