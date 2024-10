MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 311,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 312,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 310,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.431 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 17.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 313,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 0,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 47,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,57 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 305,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 13,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

