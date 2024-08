MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 268,90 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 268,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 269,10 EUR. Bei 268,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7.809 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 279,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 41,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,52 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 278,30 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 12,65 EUR im Jahr 2024 aus.

