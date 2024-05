Mühlbauer-Aktie: Insider passt Depot an

Depot umstrukturiert

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Mühlbauer-Aktie.

Am 02.05.2024 konnte bei Mühlbauer ein Insidertrade ausgemacht werden. Der Handel wurde am 03.05.2024 gemeldet. SECURA Vermögensverwaltungs GmbH, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Mühlbauer-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 02.05.2024 10.000 Aktien zu je 56,50 EUR erworben. Bei der Mühlbauer-Aktie ließ sich schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 55,00 EUR.

Bei der Mühlbauer-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 55,00 EUR. Mühlbauer erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 792,38 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 14.277.027 Aktien beziffert.

Am 21.03.2024 führte SECURA Vermögensverwaltungs GmbH zuvor ein Eigengeschäft durch. Um 15.000 Anteile für einen Preis von jeweils 55,50 EUR baute SECURA Vermögensverwaltungs GmbH das eigene Portfolio aus.

