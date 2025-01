Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verliert am Nachmittag

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 523,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 523,20 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 523,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 528,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.089 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 533,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 1,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 389,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,65 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,54 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 533,13 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 42,41 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain