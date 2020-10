Sanofi-Aktien fester: Zulassungsantrag für Pompe-Medikament von EMA akzeptiert

Etwa 50.000 Menschen weltweit sind von dieser Muskelerkrankung betroffen, wie Sanofi mitteilte. Das Medikament soll Enzyme in die Muskel transportieren, die dort irreversibles Schäden durch den fehlenden Abtransport komplexer Zuckerstrukturen verhindern sollen.

In den USA wird Avalglucosidase Alfa bereits in einem beschleunigten Verfahren für die Zulassung geprüft.

Nachdem es für die Sanofi-Aktie an der EURONEXT in Paris am Freitag zunächst auf rotes Terrain ging, klettert sie im verlauf ins Plus und notiert derzeit 0,3 Prozent höher bei 85,56 Euro.

