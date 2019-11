NORMA macht Schneider zum Dauer-Chef

Der Zulieferer ernannte Finanzchef Michael Schneider dauerhaft zum neuen Vorstandsvorsitzenden, wie das SDAX -Unternehmen am Mittwoch im hessischen Maintal mitteilte. Schneider hatte das Amt bereits seit Anfang August zusätzlich zu seinen Aufgaben als Finanzvorstand übergangsweise übernommen, nachdem sein Vorgänger Bernd Kleinhens Ende Juli seinen Posten geräumt hatte.

Schneider ist laut Unternehmensangaben seit 1. Juli 2015 Vorstandsmitglied und Finanzchef bei NORMA, nachdem er zuvor bereits in verschiedenen Führungspositionen in der Automobil- und Chemieindustrie sowie in der Medizintechnik im In- und Ausland tätig war. Wie NORMA weiter mitteilte, soll er neben seinem Amt als Konzernlenker bis auf Weiteres auch seine Position als Finanzchef ausfüllen. Der Aufsichtsrat werde über weitere Positionen im Vorstand voraussichtlich in den nächsten Monaten entscheiden, hieß es.

NORMA ist zuletzt in den Sog schwacher Automärkte geraten und musste seine Prognose kürzlich zum wiederholten Male kappen. An der Börse hat die NORMA-Aktie seit Jahresbeginn über 10 Prozent an Wert verloren.

