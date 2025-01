Nach monatelanger Pause

Das angeschlagene Immobilienunternehmen Country Garden ist nach einem fast zehnmonatigen Trading-Stopp an die Börse in Hongkong zurückgekehrt, Anleger feiern die Rückkehr mit kräftigen Kursgewinnen. Doch viele Probleme des chinesischen Konzerns bleiben weiterhin ungelöst.

• Country Garden-Aktie nach Trading-Stopp wieder im Handel

• Bilanz für 2023 mit großer Verspätung endlich vorgelegt

• Experten bleiben für Unternehmenszukunft weiter skeptisch

Wer­bung Wer­bung

Die Aktie des Immobilienentwicklers Country Garden konnte am heutigen Dienstag erstmals seit dem 2. April 2024 wieder an der Börse in Hongkong gehandelt werden. Ihr Kurs steigt daraufhin zeitweise um 23,7 Prozent auf 0,60 HKD, bleibt damit aber weiterhin in der Nähe des historischen Tiefs, denn zum Zeitpunkt der Handelsaussetzung im vergangenen Jahr hatte das Papier laut "Bloomberg" - verglichen mit seinem Höchststand aus dem Jahr 2018 - rund 97 Prozent an Wert verloren.

Country Garden: Monatelang vom Handel ausgesetzt und von Krisen geplagt

Wer­bung Wer­bung

Die Börsennotierung von Country Garden war im vergangenen Jahr ausgesetzt worden, nachdem das Unternehmen die Vorlage seiner Bilanz für das Geschäftsjahr 2023 verschoben hatte. Laut damaligen Angaben des Unternehmens habe man noch weitere Informationen für die Bilanzvorlage sammeln müssen. Laut "dpa-AFX" verstieß Country Garden mit der Verschiebung der Zahlenvorlage jedoch gegen die Richtlinien der Hongkonger Börse, was den monatelangen Handelsstopp zur Folge hatte.

In der vergangenen Woche veröffentlichte das Unternehmen nun schließlich die überfälligen Finanzkennzahlen und erfüllte damit die Anforderungen der Wiederaufnahmerichtlinien, heißt es laut "Bloomberg" in einer Unternehmensmitteilung. Die verspätete Bilanz für das Jahr 2023 fiel dabei jedoch alles andere als rosig aus: Sie enthüllte laut dem Nachrichtenportal einen Rekordverlust von 178,4 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 23,5 Milliarden Euro. Für 2024 soll sich der Verlust laut Country Garden "erheblich" verringern, wann wieder die Profitabilität erreicht werde, könne jedoch noch nicht vorhergesagt werden. Man habe jedoch verschiedene Maßnahmen ausgearbeitet, um den Liquiditätsdruck zu verringern und die finanzielle Stabilität zu verbessern, heißt es in einer Stellungnahme.

Wer­bung Wer­bung

Skepsis gegenüber Country Garden bleibt bestehen

Trotz des Kurssprungs zur Wiederaufnahme des Handels mit den Unternehmensaktien bleibt die Lage für Country Garden angespannt. Besonders kritisch bleibt auch die Schuldenlast des Unternehmens. Laut "Bloomberg" hatte Country Garden jedoch zu Wochenbeginn angegeben, dass man damit rechne, bis Ende Februar eine Einigung mit den Gläubigern über einen Schuldenplan erzielen zu können. Im vergangenen Jahr hatten Gläubiger die Auflösung des Immobilienunternehmens beantragt, nachdem der Konzern Schulden in Höhe von insgesamt 1,36 Billionen Yuan angehäuft und eine fällige Zahlung für eine Yuan-Anleihe nicht geleistet hatte.

Analysten zeigen sich weiterhin skeptisch. "Selbst wenn die Reaktion des Aktienkurses positiv ausfällt, glauben wir, dass dies nur auf opportunistische Spekulationen kurzfristig orientierter Anleger zurückzuführen sein könnte, und wir würden bei Stärke verkaufen", sagten Experten der US-Bank JPMorgan laut "Bloomberg" bereits einige Tage vor Wiederaufnahme des Handels mit der Country Garden-Aktie. Ob sie Recht behalten werden und sich das aktuelle Kursplus nur als kurzes Strohfeuer erweisen wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Redaktion finanzen.net