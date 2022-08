EZB-Mitglied Holzmann regt Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte an

Ein Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte sei aus seiner Sicht das Minimum, sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag beim US-Notenbanktreffen in Jackson Hole. Doch auch eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkte solle bei der nächsten EZB-Ratssitzung im September diskutiert werden, so Holzmann weiter. Die Notenbank hatte den Leitzins in der Eurozone im vergangenen Monat erstmals seit 2011 erhöht - und zwar unerwartet kräftig um 0,5 Prozentpunkte.

JACKSON HOLE (dpa-AFX)

