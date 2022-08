US-Inflation hat Höhepunkt erreicht: Jim Cramer sieht das Paradies für Aktien kommen

• Preisauftrieb in den USA hat im Juli etwas nachgelassen• Jim Cramer: "Peak Inflation" ist unbestreitbar• Nirwana für Aktien erreicht

Die Dynamik des Preisanstiegs hat in den USA im Juli stärker nachgelassen als erwartet: Im Vergleich zum Vorjahr betrug die US-Inflationsrate noch 8,5 Prozent. Im Juni lag die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent - dem höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Für "CNBC"-Moderator Jim Cramer ist klar: "So sieht 'Peak Inflation' aus".

Keine Entwarnung für Unternehmen, aber gute Aussichten für Aktien

In seiner Sendung "Mad Money" warnte Jim Cramer zwar davor, dass die Wirtschaft noch nicht aus dem Schneider sei und immer noch in eine Rezession abrutschen könne, auch wenn der Preisanstieg nun an Tempo verliere. Gleichzeitig zeigte er sich jedoch davon überzeugt, dass der nun erreichte Höhepunkt der Inflation dabei helfen könne, die Aktienkurse selbst während eines wirtschaftlichen Abschwungs hochzutreiben. "Einige Unternehmen werden von der bevorstehenden Rezession absolut in Mitleidenschaft gezogen werden, aber andere werden ihre Aktien im Höhenflug sehen, weil sie in einem Umfeld, in dem die Inflation möglicherweise endlich unter Kontrolle ist, mehr wert sind", so der Börsenexperte.

Cramer: Inflations-Höhepunkt bedeutet für Aktien das "Nirwana"

Dass der Höhepunkt der Inflation erreicht sei, sei einfach "großartig für Aktienbewertungen", so Cramer weiter. Als Beleg dafür zog er auch die Kursentwicklung der großen US-Indizes heran, die nach der Veröffentlichung der jüngsten US-Verbraucherpreise am 10. August allesamt deutlich zugelegt hatten. "Die heutige Bewegung sieht so aus, wie Peak Inflation aussieht, und das kann das Nirwana für viele verschiedene Aktien sein", schwärmte der "CNBC"-Host. Mit dem "Nirwana" ist im Buddhismus ein Zustand der Vollkommenheit gemeint, der in etwa dem anzustrebenden Paradies entspricht.

Insbesondere jüngst unbeliebte Aktien wie schnell wachsende Tech-Unternehmen, Finanzwerte oder zyklische Konsumgüter könnten jetzt laut Cramer wieder in den Aufwind geraten. "Wenn man am Aktienmarkt aktiv ist und Aktien aussucht, ist dies der Himmel", so Cramer in seiner Sendung. "Das bedeutet, man kann alles kaufen von Microsoft über Wells Fargo bis hin zu Target und sogar Disney", zählte der "Mad Money"-Moderator auf.

Inflationsentwicklung für Cramer keine Überraschung

Cramer zeigte sich indes nicht überrascht, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben dürfte. "Der Aktienmarkt [...] hat den Höhepunkt der Inflation absolut kommen sehen", so der Experte. "Ich denke, man musste absichtlich stumpfsinnig sein, um dies zu verpassen, da die Rohstoffpreise vor einiger Zeit zusammengebrochen sind", ergänzte Cramer. Jetzt sei die Trendwende bei der Inflation jedoch "unbestreitbar" - und damit auch die guten Aussichten für Aktien.

