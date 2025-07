Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 491,45 USD.

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 491,45 USD ab. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 488,70 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 489,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 736.451 Stück.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 500,76 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,89 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Mit einem Kursverlust von 29,83 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,28 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 510,00 USD.

Microsoft ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,94 USD je Aktie in den Büchern standen. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,16 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

