NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite leichter

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

15.09.26 17:59 Uhr

NASDAQ Composite-Handel heute.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,67 Prozent leichter bei 26.010,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,176 Prozent auf 26.140,23 Punkte an der Kurstafel, nach 26.186,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25.949,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.172,12 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26.729,16 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 26.683,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22.348,75 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cirrus Logic (+ 4,87 Prozent auf 122,00 USD), QUALCOMM (+ 3,94 Prozent auf 187,24 USD), Repligen (+ 3,90 Prozent auf 174,55 USD), CIENA (+ 3,84 Prozent auf 331,92 USD) und Myriad Genetics (+ 3,17 Prozent auf 3,91 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Red Robin Gourmet Burgers (-7,35 Prozent auf 7,19 USD), SMC (-7,22 Prozent auf 420,50 USD), EZCORP (-6,97 Prozent auf 30,05 USD), Ionis Pharmaceuticals (-6,07 Prozent auf 48,32 USD) und Hub Group (-5,87 Prozent auf 33,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.008.645 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,563 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net