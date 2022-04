NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die NEL ASA-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 4,3 Prozent im Minus bei 1,58 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,57 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,68 EUR. Bisher wurden heute 314.165 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Am 07.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 33,50 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,63 NOK.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 05.05.2022. Das EPS lag bei -0,18 NOK. Ein Jahr zuvor waren 0,90 NOK je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,00 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 248,00 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die NEL ASA-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 15.02.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,247 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

