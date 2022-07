NEL ASA Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von NEL ASA

Der NEL ASA-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 07.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 1,24 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 1,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2021 bei 2,07 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2022 bei 1,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,16 NOK für die NEL ASA-Aktie.

NEL ASA gewährte am 21.10.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte NEL ASA am 11.08.2022 präsentieren. Am 24.08.2023 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn/stock.adobe.com