NEL ASA Aktie News: NEL ASA büßt am Dienstagvormittag ein

Der NEL ASA-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 31.05.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 1,42 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 1,41 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,45 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 33.975 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 33,49 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,05 EUR am 28.01.2022. Mit einem Kursverlust von 35,11 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,51 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 NOK lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als NEL ASA mit -0,40 NOK je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 213,00 NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 157,00 NOK umgesetzt.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 24.08.2023.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,291 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

