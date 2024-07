Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 91,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 91,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,85 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,05 EUR. Zuletzt wechselten 12.113 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Gewinne von 7,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,13 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223,95 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

