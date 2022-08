Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Vormittag

Um 01.08.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 64,86 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 64,74 EUR. Mit einem Wert von 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.137 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 116,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,16 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,84 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,31 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 28.07.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent auf 203,85 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 165,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Nemetschek SE am 27.10.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

So stuften die Analysten die Nemetschek SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Nemetschek-Aktie verbilligt sich: Nemetschek schlägt Erwartungen

Ausblick: Nemetschek SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group