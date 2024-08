Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 87,70 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 87,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 87,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.832 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2024 bei 98,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,97 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 57,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,538 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 89,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,95 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 207,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Am 23.10.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,61 EUR je Aktie belaufen.

