Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 93,15 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 93,15 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 93,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 92,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.257 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 5,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 40,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,95 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 204,63 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen