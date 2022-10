Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nemetschek SE

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 50,64 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 50,54 EUR. Bei 51,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.227 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 116,15 EUR markierte der Titel am 09.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,40 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 46,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 69,81 EUR.

Am 28.07.2022 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 203,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 165,90 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

