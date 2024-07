Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 93,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 93,15 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 93,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 91,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.618 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 98,20 EUR markierte der Titel am 06.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,42 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 40,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,535 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 88,50 EUR.

Am 30.04.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

