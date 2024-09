Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Donnerstagnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 89,35 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 89,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 90,60 EUR. Bei 90,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.775 Stück gehandelt.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 60,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,534 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 88,75 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 227,69 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

