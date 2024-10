Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Montagvormittag an

Nemetschek SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 99,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 99,25 EUR. Bei 99,25 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.194 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2024 bei 99,25 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 60,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,86 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,526 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,50 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen