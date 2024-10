Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 101,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 101,20 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.201 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 102,50 EUR markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 60,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 40,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,526 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 91,50 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 227,69 Mio. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 07.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 23.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,55 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

