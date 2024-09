Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 88,20 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 88,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 456 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2024 markierte das Papier bei 98,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Mit einem Kursverlust von 37,05 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,530 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 89,13 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 227,69 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 207,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Am 23.10.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,56 EUR im Jahr 2024 aus.

