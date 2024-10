Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 100,20 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 100,20 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 99,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 25.372 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 102,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,50 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,20 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 38,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,526 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

