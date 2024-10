Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 101,70 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 101,70 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.475 Nemetschek SE-Aktien.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,70 EUR an. 0,98 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 61,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 66,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,528 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 92,50 EUR an.

Am 31.07.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,28 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 227,69 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

