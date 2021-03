Neo Performance Materials präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Neo Performance Materials gab am 22.03.2021 die Zahlen für das am 31.12.2020 abgelaufene Quartal bekannt.

Neo Performance Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 110,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 14,91 Prozent auf 407,46 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 346,69 Millionen USD gelegen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,018 USD und einen Umsatz von 323,54 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.net