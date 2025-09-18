Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Klar denken, klug handeln: Wege zum stabilen Börsenerfolg mit Dr. Raimund Schriek und Vincenzo Zinnà - Livestream

Heute im Fokus

Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court. VINCI: Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica erhalten. Stabilus hat Sparprogramm angekündigt - Kosten drücken Gewinn. Scout24 mit Übernahme in Spanien. Ströer senkt Jahresprognose. NORMA-Aktie von Bericht über Spartenverkauf beflügelt. Danone nun doch nicht an Übernahme von Lifeway Foods interessiert.