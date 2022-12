Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 301,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 300,20 EUR. Bei 301,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.479 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 08.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 560,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 93,19 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.10.2022. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 3,19 USD je Aktie verdient. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.925,59 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.483,47 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,25 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

