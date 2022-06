Netflix Aktie News: Netflix am Mittag im Plus

Um 08.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 184,70 EUR. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 186,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 184,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.467 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 70,09 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 351,43 USD aus.

Am 19.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.867,77 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.163,28 USD umgesetzt worden waren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 18.07.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 12,04 USD je Aktie aus.

