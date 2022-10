Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Mittag zu

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 227,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 228,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 226,10 EUR. Zuletzt wechselten 342 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 617,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,17 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 45,91 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,25 USD je Netflix-Aktie an.

Am 19.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,20 USD, nach 2,97 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 7.970,14 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.341,78 USD umgesetzt.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 18.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 17.10.2023.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com