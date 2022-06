Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Netflix-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 169,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 170,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.550 Netflix-Aktien.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 617,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 72,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,55 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 313,71 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix ließ sich am 19.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,53 USD, nach 3,75 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.867,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.163,28 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.07.2022 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 11,98 USD im Jahr 2023 aus.

