Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Mittag fester

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 24.06.2022 12:22:00 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 174,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 174,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 173,74 EUR. Bisher wurden heute 2.365 Netflix-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,60 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Mit einem Zuwachs von 71,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 11,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 313,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.04.2022. Das EPS lag bei 3,53 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.867,77 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.163,28 USD in den Büchern standen.

Am 19.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 17.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,98 USD je Netflix-Aktie belaufen.

