Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Freitagmittag ins Plus

Die Netflix-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 232,95 EUR. Die Netflix-Aktie legte bis auf 234,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 233,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.122 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2021 auf bis zu 617,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (155,88 EUR). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 49,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 263,38 USD.

Am 19.07.2022 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,97 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent auf 7.970,14 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.341,78 USD in den Büchern gestanden.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 17.10.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

