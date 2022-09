Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Netflix am Vormittag auf rotes Terrain

Der Netflix-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 245,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Netflix-Aktie bei 245,95 EUR. Bei 245,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156 Netflix-Aktien.

Bei 617,60 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 60,18 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 155,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 261,75 USD an.

Am 19.07.2022 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,97 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 7.970,14 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 7.341,78 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 17.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,12 USD je Aktie.

