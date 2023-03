LVMH-Aktie: Stephane Rinderknech wird Chef der Beauty-Sparte

Wie der Luxusgüterkonzern mitteilte, wurde Stephane Rinderknech zum Chief Executive der Beauty-Sparte ernannt.

Rinderknech übernimmt die neue Aufgabe, die die Beaufsichtigung von Marken wie Parfums Christian Dior, Guerlain, LVMH Fragrance Brands und Kendo beinhaltet, zusätzlich zu seiner derzeitigen Verantwortung als Leiter des Geschäftsbereichs Hospitality Excellence, welche die Hotels Cheval Blanc und Belmond Hotels umfasst.

Veronique Courtois, die seit November 2019 an der Spitze von Guerlain steht, wurde zur Präsidentin und CEO von Parfums Christian Dior ernannt und tritt damit die Nachfolge von Laurent Kleitman an, der die Gruppe verlässt, so LVMH.

Gabrielle Saint-Genis Rodriguez folgt Courtois bei Guerlain nach und Charles-Henri Levaillant wird Nachfolger von Rodriguez als CEO der Kosmetikmarke Make Up For Ever.

Das Unternehmen teilte weiter mit, dass Claude Martinez seine Position in der Beauty-Sparte aufgeben wird, um CEO von GAIA, dem Forschungs- und Innovationszentrum von LVMH, zu werden.

