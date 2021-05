hGears-Börsengang: hGears-Aktie punktet beim Debüt auf dem Parkett

Aktien in diesem Artikel hGears 26,70

Die hGears -Aktie nahm den Frankfurter Handel mit einem Erstkurs von 27,50 Euro auf und lag damit 5,77 Prozent über dem Ausgabepreis von 26 Euro. Im weiteren Verlauf gab die Aktie einen Teil ihrer Startgewinne wieder ab, zuletzt notierte sie noch bei rund 26,70 Euro.Ursprünglich hatte die Preisspanne bei 23 bis 31 Euro gelegen, wenige Tage zuvor wurde sie dann auf 25 bis 27 Euro eingegrenzt. Somit liegt der tatsächliche Ausgabepreis in der Mitte des veranschlagten Spektrums.

Mit dem Börsengang emittierte der Konzern 2,4 Millionen bestehende Inhaberaktien, die aus den Beständen der Finatem III GmbH & Co. KG, der HPH Beteiligungs-UG und der M-H Herzog Beteiligungs-UG stammen. Zusätzlich platzierte das Unternehmen 2,4 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. hGears hält sich dabei eine Aufstockungsoption und eine Mehrzuteilungsoption offen, wodurch 1,87 Millionen weitere Aktien gezeichnet werden können.

Durchgeführt wurde der Börsengang von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sowie der niederländischen ABN Amro. Sowohl die hGears-Führungsebene als auch die Aktionäre haben außerdem einer sechsmonatigen Sperrfrist zugestimmt, die verhindert, dass unmittelbar nach dem IPO Anteile veräußert werden. Diese kann um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn die Konsortialführung dem zustimmt.

Starker Fokus auf E-Mobilität

hGears wurde 1958 gegründet und hat sich auf die Herstellung von Getriebeteilen und -komponenten unterschiedlichster Art spezialisiert. "Wir glauben an eine nachhaltige und verbrennungsfreie Zukunft der Mobilität", erklärte CEO Pierluca Sartorello in einer Pressemitteilung. "Als einer der führenden Anbieter von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für E-Mobilität sind wir stolz darauf, eine aktive Rolle bei der Mobilitätswende zu spielen." So liefere das Unternehmen auch Getriebeteile für E-Bikes: Von 4,6 Millionen Fahrrädern mit Elektroantrieb, die 2020 in Europa verkauft wurden, sollen etwa zwei Millionen Stück Komponenten von hGears aufweisen.

Aber auch für Elektro- und Hybridfahrzeuge stellt hGears Teile her. Demnach profitiert der Börsenneuling vom Trendsektor E-Mobility, der im vergangenen Jahr 59 Prozent des Unternehmensumsatzes generiert haben soll. "Wir streben an, einer der weltweit führenden Hersteller von erstklassigen Hochpräzisionsteilen für die Anwendung im Bereich E-Mobilität zu sein", so CFO Daniel Basok. "Mit unseren hochwertigen Produkten und unserer starken Marktposition sind wir gut aufgestellt, um für unsere Expansion den kräftigen Rückenwind zu nutzen, den die dynamisch wachsenden Märkte für E-Bikes und EHV bieten."

Im vergangenen Geschäftsjahr setzte der Komponentenhersteller insgesamt 126,26 Millionen Euro um. Mittelfristig will man den Konzernumsatz auf 250 Millionen Euro verdoppeln, während der Umsatz für den Teilbereich E-Mobility mit 150 Millionen Euro mehr als verdreifacht werden soll.

Das weitere Geschäft des Unternehmens umfasst Komponenten für kabellose Elektro- und Gartenwerkzeuge, aber auch Rolltore, Klimatisierungs- und Heizsysteme sowie verschiedene Fahrzeugsysteme. Neben einem deutschen Produktions- und Fertigungsstandort, der sich ebenfalls in Schramberg befindet, decken zwei weitere Standorte den italienischen bzw. chinesischen Markt ab. Zu den Kunden, die hGears beliefert, gehören nach eigenen Angaben Branchengrößen wie Bosch, Schaeffler und Hilti.

