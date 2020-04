Fokus auf Venture-Capital: Rocket Internet etabliert sich als Startup-Bank

• Kreditportfolio wurde auf 600 Millionen ausgebaut

Um das börsennotierte Berliner Beteiligungsunternehmen Rocket Internet ist es in der zurückliegenden Zeit wieder ziemlich ruhig geworden. Denn die Startup-Schmiede konnte nach den erfolgreichen IPOs von Jumia, Delivery Hero,HelloFresh, Home24 und Westwing im Jahr 2020 noch keine weiteren Börsengänge auf den Weg bringen. Dies liegt wohl auch daran, dass sich die Firma in den zurückliegenden Monaten stark umorientiert hat.

<2h>Von der Startup-Schmiede zur Startup-Bank

So liegt der Fokus der Beteiligungsgesellschaft nicht mehr ausschlich auf dem firmeninternen Startup-Inkubator, welcher mit innovativen Geschäftsmodellen neue Unternehmen hervorbringen soll, sondern vermehrt auf dem Geschäft mit Wagniskapital. So hat sich Rocket Internet innerhalb kürzester Zeit zum größten europäischen Tech-Investor gewandelt.

Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2019 allein mit den Zinsen aus dem Wagniskapital einen Umsatz von 37 Millionen Euro und damit doppelt so viel wie noch im Vorjahr. Wie die Finanzmanagerin des Konzerns, Bettina Curtze, mitteilte, investierte Rocket bis Ende März 2020 insgesamt schon rund 600 Millionen Euro in derartige Darlehn. Da der Konzern laut Insidern für sein Venture Capital im Durchschnitt rund zehn Prozent Zinsen pro Jahr fordert, lohnt sich das Geschäft dabei durchaus.

Kreditportfolio mit mehreren Schwerpunkten

Das 600 Millionen schwere Kreditportfolio von Rocket Internet unterteilt sich dabei im Wesentlichen in drei Kernbereiche. Während ein Teil des Wagniskapitals direkt an junge Startups fließt, wird ein weitere Teil über digitale Kreditplattformen an kleine und mittelständische Unternehmen vergeben. Diese Darlehn laufen dann über diverse Kreditplattformen. Eine dieser Plattformen ist Iwoca. An ihr ist der Konzern selbst sogar beteiligt. Des Weiteren laufen auch über das bekannte Lending-Startup Funding Circle diverse Kredite. Dabei ist auch Funding Circle eng mit dem Konzern verbandelt, da das junge Unternehmen das ehemalige Rocket-Startup Zencap übernommen hat.

Neben direkten Krediten an Startups und Darlehn an diverse Plattformen und deren Kunden im Fintech-Segment, vergibt Rocket sein Geld auch an und über sogenannte Proptech-Unternehmen. Diese Unternehmen sind ausschließlich in der Immobilienbranche unterwegs und spezialisieren sich auf die digitale Transformation des Immobiliensektors. Über die Plattform Linus, die von Alexander Samwer mit aufgebaut wurde, hat der Konzern so Beispielsweise über 40 Millionen Euro in unterschiedliche Immobilienprojekte gesteckt.

Im Gegensatz zu klassischen Beteiligungen bringt das Kreditgeschäft nicht nur für Rocket Internet einige Vorteile, sondern auch für die einzelnen Startups und junge Unternehmen. Denn so müssen die aufstrebenden Konzerne zur Liquiditätsbeschaffung keine begehrten Geschäftsanteile mehr abgeben und die Geldgeber treten nur noch als Gläubiger und nicht als Anteilseigner in Erscheinung, was im Falle einer Insolvenz von großem Vorteil ist.

Kreditgeschäft bringt neue Risiken

Das verstärkte Engagement vom Rocket Internet im Kreditgeschäft könnte aufgrund der Corona-Krise nun jedoch zu einem großen Problem werden. Denn während im vergangenen Jahr laut Geschäftsgericht noch keine Kreditausfälle zu beklagen waren, dürften dieses Jahr die ersten Startups in Schwierigkeiten geraten. Es sei bereits jetzt erkennbar, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie "in den kommenden Monaten und Quartalen auch auf Unternehmen in unserem Netzwerk negativ auswirken werden", so der Rocket-Chef in einer Mitteilung in Bezug auf die Folgen der Pandemie.

Mit einem Aktienkurs von ca. 18,60 Euro notiert das Rocket-Papier rund 56 Prozent unter dem Ausgabekurs von 42,50 Euro aus dem Jahr 2014 (Stand ist der 16. April 2020). Dabei verloren die Anteilsscheine allein in den zurückliegenden sechs Monaten schon rund ein Viertel ihres Wertes. So bringt es der Konzern, trotz Cashreserven in Höhe von rund 2,1 Milliarden Euro, gegenwärtig nur noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,56 Milliarden Euro. Hauptgrund für diese Bewertungsdiskrepanz sind die 600 Millionen Euro, welche der Konzern als Wagniskapital an Startups und mittelständische Firmen ausgegeben hat.

Die Kursnotierungen der Aktie nehmen schon vorweg, mit welchen Schwierigkeiten das Unternehmen aktuell und zukünftig zu kämpfen haben dürfte. Denn das Kreditportfolio des Konzernes könnte nun auf ganzer Linie betroffen sein, da jetzt nicht nur die jungen Startups in einer angespannten finanziellen Situation stecken, sondern auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen.



