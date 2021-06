Nikola-Aktie aktuell: Nikola zeigt sich fester

Leistungsprämie

Die Nikola Corporation, ein amerikanischer Elektro-Truck-Hersteller, hat seinen Führungskräften im Jahr 2020 Leistungsprämien in Form von Aktien in einer Höhe von mehreren Millionen Euro gewährt, so heißt es im Jahresbericht der bei der Börsenaufsicht eingereicht wurde. Auch Gründer Trevor Milton kassiert trotz Rücktritt im September letzten Jahres kräftig ab. Die Prämien sind aber an Bedingungen geknüpft.