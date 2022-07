Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Nikola 4,49 EUR

-1,40% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 05.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 4,34 EUR. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 4,34 EUR ein. Bei 4,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 6.646 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 69,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,34 EUR ab. Abschläge von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,17 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,052 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie: Neuer Betrugsvorwuf gegen Nikola-Gründer Trevor Milton

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens aus Norwegen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com