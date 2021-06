Nikola-Aktie aktuell: Nikola gewinnt an Boden

Aktien in diesem Artikel Nikola 15,50 EUR

1,23% Charts

News

Analysen

Die Nikola-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 15,50 EUR. Die Nikola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,50 EUR aus. Mit einem Wert von 15,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.704 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 92,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2020). Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,98 EUR am 21.04.2021.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,137 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola will Ex-Chef mit Aktien im Wert von einer halben Milliarde Dollar belohnen

Per Abkürzung an die Börse - SPACs sind schwer in Mode

Nach Nikola und Lordstown: Tesla-Konkurrent Canoo im Visier der Behörden

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com