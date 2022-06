Nikola Aktie News: Nikola am Freitagnachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,05 EUR

Die Nikola-Aktie musste um 10.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 6,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nikola-Aktie bei 6,20 EUR. Bei 6,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.251 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 4,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 30,83 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 05.05.2022. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,89 USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2022 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,003 USD je Nikola-Aktie.

