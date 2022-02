Nikola Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von Nikola

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,93 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 6,93 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 6,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,93 EUR.

Am 11.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,35 EUR an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,85 EUR am 24.01.2022.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,772 USD ausweisen wird.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

