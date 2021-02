Nikola-Aktie aktuell: Nikola macht Boden gut

Aktien in diesem Artikel Nikola 18,25 EUR

Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,25 EUR. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 18,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,55 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.317 Nikola-Aktien den Besitzer.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

