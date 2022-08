Nikola Aktie News: Nikola am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,69 EUR

Das Papier von Nikola legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 6,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 6,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,54 EUR. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 3.157 Aktien.

Bei 13,15 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 48,97 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,34 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,79 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,277 USD einfahren.

