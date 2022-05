Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Nikola 5,49 EUR

Die Nikola-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 23.05.2022 16:22:00 Uhr um 2,3 Prozent auf 5,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 5,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.417 Nikola-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2021 auf bis zu 16,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 66,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 4,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 14,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 05.05.2022 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,000 USD je Nikola-Aktie.

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens aus Norwegen

Nikola schreibt weiter tiefrote Zahlen überrascht aber beim Umsatz - Nikola-Aktie fällt zweistellig

Kritik an falschen Versprechungen: So will die US-Börsenbehörde SEC SPAC-Anleger schützen

