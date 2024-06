Nikola Aktie News: Nikola fällt am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 0,352 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 0,352 USD. Die Nikola-Aktie sank bis auf 0,340 USD. Mit einem Wert von 0,351 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nikola-Aktie belief sich zuletzt auf 1.659.245 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2023 auf bis zu 3,710 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 955,477 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,321 USD. Dieser Wert wurde am 21.06.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 9,502 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nikola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Nikola gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,31 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Nikola 7,50 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,12 Mio. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,344 USD je Aktie aus.

